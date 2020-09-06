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【陽光旅途@iM網欄】鬼月講鬼故 帶團遇鬼經歷

名人薈萃 13:02 2020/09/06

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近日晚上在街頭發現很多人燒衣，好像在提醒農曆七月到來！筆者年輕時亦為領隊，帶團外遊時，不知為何，間中也會遇上一些奇怪的事。今天在這裡和大家分享一下，算是應節！

羅馬酒店電視失常

記得有一次帶團到意大利首都，晚上回到酒店，如常一樣的安排分發房卡後，就解散大家回房間休息。酒店屬於古典歐式的，感覺比較古老，燈光亦比較昏暗，特別當時到達已經比較晚。回到房間後，馬上收到其中一位女團友的電話要求換房，說房間不乾淨。於是我便打電話到前台嘗試為她更換房間，可惜當天房滿，已無法更換。由於她是一個人來的，亦是住單人房，為了想早些解決事件盡快休息，我就和她對調房間！調換房間後，我又不覺得很污糟，心想可能她不習慣歐式房間而已。於是我馬上洗澡，準備休息！

我習慣睡前會打開電視看一下新聞（當年還沒有互聯網，只能看電視），當然我只能看唯一看得明白的CNN，因為其他頻道都是意大利語的。我大約看了5分鐘左右，電視突然自動轉台到另一意大利語電影頻道，我想可能是由於潮濕或其他原因引致，所以又轉回去繼續觀看新聞。沒想到大約5分鐘後，又再被轉回剛才的頻道！我開始覺得有點古怪，唯有再轉回新聞台。怎知馬上又再自動轉換電影台。無論我轉到那一個台，都會立刻轉回該電影頻道！我就真的開始有點怕！最奇怪的是想把電視關掉，亦關不了！可能「他」很想看電影吧！最後我亦沒有理會，就關燈睡覺了！

埃及近距離接觸

之前曾提及過筆者有多次前往埃及的經驗，而當時的旅行團入住最多的是一間在吉薩區的平房式五星酒店。話說有一次在這間酒店碰到另一個團的領隊同事Paul，於是我們便相約晚上出來吃宵夜談天！記得我們在帶客人完成夜遊尼羅河之後，大約晚上11時左右碰面，由於我們很久沒有在海外碰上，而且第二天要乘坐很早的航班離開開羅，集合時間大約是早上5時。所以我們不打算睡覺，去了附近的賭場逛逛，因為賭場的餐廳關得比較夜。不經不覺已到時間要回酒店取行李！由於這間酒店是平房式的，我和Paul 的房間在兩個不同的方向！我需要穿過一個花園才可到達房間，正當我走到差不多到達的時候，就看到有一團如煙如霧的東西在房間門口。由於當時是凌晨四時，我覺得可能是一些霧氣。但走近的時候，清楚看到是一個半透明的女子，慢慢地滲入了我的房間！讀者們會開門進去嗎？當時腦海一片空白，呆了片刻，馬上拔足狂奔返回大堂！最後花了幾美元讓行李生幫我把行李拿出來！

兩個真實的故事，至今仍然很難找到合理的解釋！但在30歲以後就再沒有遇到恐怖奇怪的事了！反而遇到很多比鬼更恐怖的人！祝大家中元節快樂！
 

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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