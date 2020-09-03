▲ 【小米股價】小米跌逾7% 逾1000買盤排24元博反彈惟一沖即散

近日強勢的藍籌股新貴小米 （01810） ，昨創新高後今日隨新經濟股向下，小米借勢回調，股價跌逾7%跌穿24元水平，逾1000個買盤下午排隊於24元博撈底，不過一沖即散，小米股價低見23.55元，截至下午2時50分，成交74億元。

下午2時35分，共1100個買盤於小米24元價位排隊，涉450萬股或1.08億元，不過逾千個買盤轉眼便被沖散。

恒生指數下周一換馬，藍籌新貴小米股價昨見26.95元新高後出現回調，小米股價今日雖跌逾7%，今年以來股價仍累升1.2倍。小米自3月19日低見9.2元後反彈向上，升至昨日26.95元新高後回調，若回調0.236，即試22.76元水平。

【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元 阿里巴巴小米周五追貨力有多大？

【小米股價】無懼中印衝突 雷軍：小米手機業務近兩年主攻歐洲市場

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱



成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記



八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看



責任編輯︰梁浩碩