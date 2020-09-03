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【小米股價】小米跌逾7%　逾1000買盤排24元博反彈惟一沖即散

即市財經 14:50 2020/09/03

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【小米股價】小米跌逾7%　逾1000買盤排24元博反彈惟一沖即散

近日強勢的藍籌股新貴小米 （01810） ，昨創新高後今日隨新經濟股向下，小米借勢回調，股價跌逾7%跌穿24元水平，逾1000個買盤下午排隊於24元博撈底，不過一沖即散，小米股價低見23.55元，截至下午2時50分，成交74億元。

下午2時35分，共1100個買盤於小米24元價位排隊，涉450萬股或1.08億元，不過逾千個買盤轉眼便被沖散。

恒生指數下周一換馬，藍籌新貴小米股價昨見26.95元新高後出現回調，小米股價今日雖跌逾7%，今年以來股價仍累升1.2倍。小米自3月19日低見9.2元後反彈向上，升至昨日26.95元新高後回調，若回調0.236，即試22.76元水平。

【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元　 阿里巴巴小米周五追貨力有多大？

【小米股價】無懼中印衝突　雷軍：小米手機業務近兩年主攻歐洲市場

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 小米集團－W（01810） 撈底 博反彈 小米

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