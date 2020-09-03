  • 29°C
香港時間 : 2020903日 (四) 15:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1

環球社會熱點 15:08 2020/09/03

分享：

英國博彩公司Betfair的賠率顯示，特朗普在美國總統大選的勝算，已反超民主黨候選人拜登。

美國總統大選11月3日舉行，外界除了關注民調走勢外，博彩公司的賠率也是選情指標之一。英國博彩公司Betfair的賠率顯示，美國總統特朗普在大選的勝算，已反超民主黨候選人拜登。至於目前特朗普勝出的賠率為1賠1。

拜登：應起訴槍殺黑人警察 希望「療癒」示威城市 ：【下一頁】

佩洛西違防疫令外出理髮 特朗普借機嘲諷：【下一頁】

路透社報道，Betfair表示目前特朗普（Donald Trump）勝出美國大選的賠率為1賠1，而對手拜登（Joe Biden）勝出美國大選的賠率為20賠21。

Betfair發言人休斯（Darren Hughes）認為特朗普扭轉8月時的劣勢：

特朗普於8月創下美國在任總統尋求連任的史上最差賠率，當時更似乎很有可能輸給拜登。

（In August, Trump had the worst odds for re-election of any sitting President in history and defeat to Biden was looking increasingly likely.）

【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款：【下一頁】

美媒：美國症控中心稱疫苗最快10月底面世 ：【下一頁】

Betfair更指不少人都壓重注，賭特朗普勝選。該平台早前有4注分別超過1萬英鎊（約10萬港元）的投注，其中3注都押注特朗普勝選。據悉，該平台目前單注最高投注額達5萬英鎊（約50萬港元），同樣也押注特朗普勝選。

路透社與益普索(Ipsos)於周三（2日）的一項全美民調顯示，特朗普的支持率為40%，而拜登的支持率為47%，雙方選情十分貼近。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】76富國參與疫苗公平分配 中國未有決定
今日
【新冠疫苗】76富國參與疫苗公平分配 中國未有決定
【美國疫情】美媒：症控中心稱疫苗最快10月底面世
今日
【美國疫情】美媒：症控中心稱疫苗最快10月底面世
【美國大選】拜登：應起訴槍殺黑人警察 希望「療癒」示威城市
今日
【美國大選】拜登：應起訴槍殺黑人警察 希望「療癒」示威城市
【美國疫情】佩洛西違防疫令外出理髮 特朗普借機嘲諷
今日
【美國疫情】佩洛西違防疫令外出理髮 特朗普借機嘲諷
【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款
今日
【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款
政治 選舉 博彩 特朗普 拜登 美國 總統大選

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間15:00）
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
【美國大選】共和黨大會遇示威 特朗普：「黑暴」有金主支持
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
杜特爾特：將與被美國制裁華企合作 菲律賓非附庸國
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓
前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓