【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1

▲ 英國博彩公司Betfair的賠率顯示，特朗普在美國總統大選的勝算，已反超民主黨候選人拜登。

美國總統大選11月3日舉行，外界除了關注民調走勢外，博彩公司的賠率也是選情指標之一。英國博彩公司Betfair的賠率顯示，美國總統特朗普在大選的勝算，已反超民主黨候選人拜登。至於目前特朗普勝出的賠率為1賠1。

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路透社報道，Betfair表示目前特朗普（Donald Trump）勝出美國大選的賠率為1賠1，而對手拜登（Joe Biden）勝出美國大選的賠率為20賠21。

Betfair發言人休斯（Darren Hughes）認為特朗普扭轉8月時的劣勢：

特朗普於8月創下美國在任總統尋求連任的史上最差賠率，當時更似乎很有可能輸給拜登。 （In August, Trump had the worst odds for re-election of any sitting President in history and defeat to Biden was looking increasingly likely.）

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Betfair更指不少人都壓重注，賭特朗普勝選。該平台早前有4注分別超過1萬英鎊（約10萬港元）的投注，其中3注都押注特朗普勝選。據悉，該平台目前單注最高投注額達5萬英鎊（約50萬港元），同樣也押注特朗普勝選。

路透社與益普索(Ipsos)於周三（2日）的一項全美民調顯示，特朗普的支持率為40%，而拜登的支持率為47%，雙方選情十分貼近。

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責任編輯：鄭錦玲