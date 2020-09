【美國大選】博彩公司：特朗普勝算超拜登 賠率1賠1

美國總統大選11月3日舉行,外界除了關注民調走勢外,博彩公司的賠率也是選情指標之一。英國博彩公司Betfair的賠率顯示,美國總統特朗普在大選的勝算,已反超民主黨候選人拜登。至於目前特朗普勝出的賠率為1賠1。

路透社報道,Betfair表示目前特朗普(Donald Trump)勝出美國大選的賠率為1賠1,而對手拜登(Joe Biden)勝出美國大選的賠率為20賠21。

Betfair發言人休斯(Darren Hughes)認為特朗普扭轉8月時的劣勢:

特朗普於8月創下美國在任總統尋求連任的史上最差賠率,當時更似乎很有可能輸給拜登。

(In August, Trump had the worst odds for re-election of any sitting President in history and defeat to Biden was looking increasingly likely.)