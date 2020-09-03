Visa上半年電子商貿交易升10個百分點 疫情加速感應式支付應用

▲ Visa表示，今年上半年Visa電子商貿交易額（不包括旅遊相關交易）增長10個百分點。

疫情促進電子消費，Visa表示，今年上半年Visa電子商貿交易額（不包括旅遊相關交易）增長10個百分點，主要由於雜貨和食品配送增加，同時消費者出境旅遊仍受限制，只能透過跨境電子商貿方式購物，因此跨境電子商貿交易亦錄得增長。在疫情期間，超過三分之一香港消費者願意在網上進行更多消費，而且亞洲地區超過半數消費者願意以「手機感應收款」方式（tap to phone）結帳。

據Visa調查發現，自疫情爆發以來，亞太區五分之一的消費者首次嘗試網上購物。此外，疫情期間，約35%的香港消費者更願意透過網上購物，有67%受訪者認同商戶發展網上業務尤為重要。

Visa指，在疫情持續的情況下，意味著更多消費者於商店或零售商結帳時會選擇電子支付。目前，感應式支付佔香港Visa實體交易70%以上，較疫情前的可比數據上升了10個百分點，遠高於亞太區的平均水平41%。

香港為最樂意使用感應式支付的地區之一

Visa在主要亞太市場推出「手機感應收款」解決方案，惟據其調查指，相關方案尚未於亞太地區普及，但55%消費者均願意直接透過商戶的智能手機進行感應式付款，最樂意使用手機感應收款的市場為馬來西亞，其次為香港及台灣。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，手機感應收款的消費體驗與目前已在使用的感應式支付十分相似，包括其安全特性。交易時，消費者以實體支付卡、手機或智能裝置透過商戶的智能手機付款，並非透過銷售點終端機，即商家無須額外裝設終端機即可接受數碼支付。對微型和小型商戶而言，以這種方式接受Visa付款具成本效益，並且能夠享受到電子商貿的好處。

相關文章：【Uber Eats優惠】VISA用戶在Uber Eats均有優惠 最多可減60元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦