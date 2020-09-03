【電子支付】疫情刺激電商　Visa：上半年電商交易額增10個百分點

▲ 為了讓商戶能捕捉電子商貿商機，Visa早前推出電子商務新手包，協助小型商戶進駐網絡銷售領域。（圖片來源：法新社）

電子商務在疫情下的發展潛力驚人，帶動數碼支付加速滲透日常生活。據Visa資料，今年上半年Visa電子商貿交易額按年增加10個百分點，主要來自雜貨與食品外送；跨境電商交易亦錄得增長。而該機構於7月曾進行一項調查指出，疫情過後仍會繼續維持線上購物的習慣。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）指出，香港以及亞太其他市場的數碼支付普及率領先全球，而因應新趨勢，商戶須把握商機，開拓電子商貿業務及提高使用數碼渠道的能力。

＞＞【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

＞＞【網上展覽】EventXtra強攻虛擬博覽市場 料疫後一半活動移師線上

疫情亦讓大眾對以現金交易的顧慮增加，更多人轉投快捷與衛生的感應式支付應用。Visa的數據顯示，感應式支付現已佔香港Visa實體交易70%以上，較疫情前的可比數據上升了10個百分點，更遠高於亞太區的平均水平的41%。另外，雖然手機感應支付未普及，但亞太地區消費者亦傾向採用作消費，62%香港消費者樂意使用手機感應結帳。該企又指出，發展無現金支付，可望刺激GDP增長高達3%。

▲ Visa香港及澳門區董事總經理史美琪指出，手機感應收款的消費體驗與目前已在使用的感應式支付十分相似，包括其安全特性。（圖片來源：Visa）

史美琪分享，於亞太地區，近8成的電子支付透過移動裝置進行，但據該企觀察，電子支付發展將呈分散渠道的趨勢，雖然類似微信的超級應用（Super apps）會有重要地位，但與此同時電子支付渠道會變得更多元，消費者亦會視乎情況使用不同的渠道進行所需的消費，因此支付生態系統的支援變得更無處不在（Ubiquitous）。

記者：周俊霖