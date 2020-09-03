  • 29°C
香港時間 : 2020903日 (四) 15:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【電子支付】疫情刺激電商　Visa：上半年電商交易額增10個百分點

科技 14:37 2020/09/03

分享：

為了讓商戶能捕捉電子商貿商機，Visa早前推出電子商務新手包，協助小型商戶進駐網絡銷售領域。（圖片來源：法新社）

電子商務在疫情下的發展潛力驚人，帶動數碼支付加速滲透日常生活。據Visa資料，今年上半年Visa電子商貿交易額按年增加10個百分點，主要來自雜貨與食品外送；跨境電商交易亦錄得增長。而該機構於7月曾進行一項調查指出，疫情過後仍會繼續維持線上購物的習慣。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）指出，香港以及亞太其他市場的數碼支付普及率領先全球，而因應新趨勢，商戶須把握商機，開拓電子商貿業務及提高使用數碼渠道的能力。

＞＞【新機試玩】Galaxy Z Fold 2開箱試玩！規格功能全面睇（有片）

＞＞【網上展覽】EventXtra強攻虛擬博覽市場　料疫後一半活動移師線上

疫情亦讓大眾對以現金交易的顧慮增加，更多人轉投快捷與衛生的感應式支付應用。Visa的數據顯示，感應式支付現已佔香港Visa實體交易70%以上，較疫情前的可比數據上升了10個百分點，更遠高於亞太區的平均水平的41%。另外，雖然手機感應支付未普及，但亞太地區消費者亦傾向採用作消費，62%香港消費者樂意使用手機感應結帳。該企又指出，發展無現金支付，可望刺激GDP增長高達3%。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪指出，手機感應收款的消費體驗與目前已在使用的感應式支付十分相似，包括其安全特性。（圖片來源：Visa）

史美琪分享，於亞太地區，近8成的電子支付透過移動裝置進行，但據該企觀察，電子支付發展將呈分散渠道的趨勢，雖然類似微信的超級應用（Super apps）會有重要地位，但與此同時電子支付渠道會變得更多元，消費者亦會視乎情況使用不同的渠道進行所需的消費，因此支付生態系統的支援變得更無處不在（Ubiquitous）。

記者：周俊霖

相關文章

【電子支付】環球機構合作　推統一互聯互通收匯款方案
2020/07/02
【電子支付】環球機構合作　推統一互聯互通收匯款方案
【智慧銀行】匯豐夥科技園公司　推API開發計畫促轉型
2020/07/13
【智慧銀行】匯豐夥科技園公司　推API開發計畫促轉型
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
2020/06/22
【電子支付】WhatsApp添支付功能　迎市場需求
【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏
2020/07/16
【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏
電子支付 威士卡（Visa，美：V） 疫情 電子商貿 香港 GDP 微信

上一篇文章

【iPhone 12】傳5G版iPhone出貨量低　郭明錤、彭博消息不一

下一篇文章

數碼化服務公司開發解決方案　加強採礦船員安全保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂
2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首
2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵　用家如何保障安全？
【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵　用家如何保障安全？
【每日焦點】上半年iPhone 11全球銷量3,770萬部　iPhone 12即將10月開售？
【每日焦點】上半年iPhone 11全球銷量3,770萬部　iPhone 12即將10月開售？