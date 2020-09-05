【細味醺徒@iM網欄】「外賣自取」下的高性價比選擇 日常料理酒

疫情嚴峻，近日不少人都是「外賣自取」。雖然現在堂食禁令放寬到晚上9時才開始，外出吃日本菜的人也是少了一大截。無他，吃日本菜時，總是想配點日本酒。中午喝酒，太早；晚上喝，剛興起又急著走，喝得太少或太快，難以品味。吃日本菜不能好好配酒，總是若有所失，連外出用餐的意欲也降低。

晚上少了吃較高質的師傅發辦（omaskase），但無阻香港人對日食的熱愛。超市刺身壽司、食材店外賣自取，或現在很Hit 的 日本專賣店直送海膽，過了晚上八點，大概所餘無幾。吃師傅發板配上一枝價值300-500元的純米大吟釀/大吟釀，價錢比例上還算合理。但外賣自取、超市刺身等，質素始終略遜，酒貴過主菜，好像有點問題吧。這也不是吝嗇問題，實際上是當食物與酒的質素相距太遠，會格格不入。

在家吃日食挑日常料理酒

日本酒的好處，是它有些可專門配搭日常家庭料理的酒。這類酒價錢不高，一般大概1500-2000日圓，折算約100-200港元。這類酒的口味會比較大眾化，但層次及變化不會太多。這樣，可配搭食物的種類，反而比較闊。

比方說，如果在家吃日菜，除了買刺身外賣，或一些熟食為主的壽司及卷物外，可能會同時吃一些家中零食或水果，如果喝純米大吟釀，由於零食味道太濃，酒的味道會很易被蓋過，如果喝大吟釀，吃水果也不太夾。其實，在家裡配搭自製或外賣的日式料理，喝一些日常料理酒，好像是純米吟釀又或是吟釀，已經足夠。

日本有多酒造，是專門製作這些日常料理酒，反而不製作純米大吟釀或大吟釀這些高價酒，但並不等於這些酒不好喝，只是沒那麼細緻。如果您在品嘗上等的刺身，那麼配搭較高價的清酒，還是值得的。但日常用餐的話，選一些價格便宜，但品質不錯的純米吟釀，反而可以隨意嘗試配搭不同食物，好像我上一回便隨意試試配搭咖喱，反正每啖價錢不貴，一試無妨吧！

性價比高兩大銘柄推介

入正題，是次介紹幾枝比較便宜的銘柄，我覺得在疫情下，配搭「外賣自取」是十分不錯的選擇。首先，是東光純米吟釀，這個銘柄令我印象很深刻，因為它有一枝比較著名的純米吟釀原酒，在很多地方也可以買到，減價時不用150元在不少超市也可買到一枝，但出奇地性價比甚高。這次回喝了另一枝都是東光的純米吟釀，但不是原酒，而是山羽燦燦，與我的Blue Cheese 甚為匹配，更是令酒體與芝士兩者的味道都有昇華。這枝酒，也不用200元一枝。

▲ 東光純米吟釀山羽燦

另一枝是笹一酒造的「旦」，同樣是大概200元一枝的清酒，近日一口氣連續幾星期試了它不同的款式。我最愛的是它的山廢純米吟釀，因為山廢口味較濃厚而且具一定酸度，配搭完日式串燒外賣以後，還可配搭看球賽時吃的薯片，完全不覺膩口。

▲ 旦山廢純米吟釀

網購日本熱門銘柄

以上這兩枝酒在香港有代理，較容易買到。不過，只買容易「入手」的酒，也不太像我，因此還是到網上找一些較小眾的銘柄來品嘗，新近「入手」兩枝也很不錯。第一枝是「篠峯」，也是不用200元一枝，這個酒造的特色，是它的酒日本酒度都較高，大部份屬5以上（市場內大部份日本酒的日本酒度約為1-3），屬辛口酒，但特別之處是它的酒大多是生酒，生酒口味會較複雜，再加上辛口的風格，口感剛烈，配淡白身魚對比強烈。剛好發現了在港竟有冷藏直送的篠峯生酒，買了它的生酛純米無濾過生原酒，不用200元一枝，又是二話不說便買了回來。

▲ 篠峯生酛純米無濾過生酒 山田錦

另一枝要介紹的，是在SakeTime排名前列的「宮寒梅」，這回買了它的贅撰。雖然是純米大吟釀，但僅需二百元，酒米為比較少見的藏之華，是酒米「雪女神」的父系，餘韻帶甘味，而酒本身造得很清爽，口感未致於華麗，但卻很立體，風格也比較獨特，難怪它在幾年間便在日本走紅。雪櫃內還有剛從日本空運過來，也是現時在日本大熱的銘柄「樂器正宗」，它在日本311地震時被嚴重損毁，在2016年才逐步回復業務，正是文中提及只造純米及本釀造酒的酒造之銘柄，本星期就喝它！

▲ 宮寒梅純米大吟釀 贅撰

▲ 樂器正宗本釀造

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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