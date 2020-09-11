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【廚心而髮@iM網欄】世界十大最好食魚類——法國白鱈魚

名人薈萃 08:31 2020/09/11

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之前幾篇都介绍牛，諸如日本和牛，澳洲和牛，美國和牛， 西班牙黑毛豬等，今次就 介紹一下海產，被譽為世界十大最好食的魚類之一！ 法國白鱈魚！

Cod fish(雪魚)是很大的魚類品種，鱈魚種類好多～ 好多平價嘅codfish 來自水深100米以上， 含水量較大， 肉質較為結實， 例如最常見的挪威鱈魚柳， 紐西蘭藍鱈魚柳， 這些都屬於平價普遍常見的雪魚。而來自生長於 200米至300米水深的雪魚，就是我們經常說的銀雪魚(black cod黑雪魚)， 主要來自美國、美加出產 較多，今集主打介紹法國白鱈魚(Tooth fish，小鱗犬牙南極魚)。

美加叫(Chilean Seabass 智利海鱸魚)， 而新加坡、馬來西亞等地，就叫做牙魚，白鱈魚。 而中國亞洲地區就叫佢做法國銀雪魚， 法國本身並沒有出產這一種鱈魚。捕獲地區有大西洋，南太平洋，印度洋等海域。由於法定捕獲，船隊數量有限，亦需要攞牌及監管所捕獲嘅數量，令生態平衡和產量可持續。合法白雪魚必須交去法國落地，因此我稱之為法國白鱈魚。

法國白鱈魚生處於水深 800米以下， 船隊規模非常大，所以因季節性產量並非好多，屬於鱈魚類別當中最高級的一種， 被稱為世界最好食的魚之一！

營養價值：法國白鱈魚肉質厚實，細緻極少，肉味香滑，白鱈魚魚肉中佔蛋白質16.8%， 較三文魚、鯧魚、鰣魚、帶魚都高好多，而法國白鱈魚，魚肉中所含的脂肪量和鯊魚一樣，只有5%！ 比三文魚低17倍！所以北歐人稱呼白鱈魚為「餐桌上嘅營養師」。

烹調方法：

法國白鱈魚由於油份偏高，所以一定要大火煎， 加啲鹽胡椒， 普遍煎深海鱈魚扒多數係厚切， 啖啖肉， 香口嫩滑。

作者Wyman簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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撰文 : Wyman

欄名 : 廚心而髮

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