【玄人‧峰語@iM網欄】紫微星坐命 皇帝命一定是好命？

坊間總有一個誤解，認為皇帝命一定是絕好之命，但事實並非如此。學習子平八字之輩，都必會參考不少古籍，而古籍當中都有不少有皇帝的命例，都顯示出皇帝並非全都好命的。撇除命理不論，大家都知道分別有賢君、昏君、短命的、憂國憂民的、建功立業的、國破家亡……形式種種的皇帝。由此可見，皇帝之命當中，亦可以有很大的差別，差的皇帝命，有時比一個普通人家活得更慘。事實上，縱觀歷史上眾多的皇帝，差的一定比好的多。從子平八字的學理，很難定位一個命主是否皇帝之命，因為八字主要是定位格局的高低。坊間將一個人定位是否皇帝命，一般都是參考紫微斗數命盤，認為「紫微星」坐守的命宮的人，就是皇帝命了，但這明顯是犯上是以偏蓋全的流弊。

紫微斗數之所以以紫微命名，主因是斗數的主星系是由北斗、南斗及中天星三大成系為核心，以斗數的計算重尤北斗星系，而紫微正是北斗的第一主星，又稱為帝坐，因而被為帝皇之星，所以才出現紫微入命等同帝王之命的理解。其實算命的人，對於皇帝、將軍、宰相等名號特別授落，其實都只是一個「網名」而已，實際上的好壞，都取決於格局之發揮。我近年相命也會引入紫微斗數作參考，發現擁有紫微星坐命的大不乏人，但絕大部份都是普通不過的人。

其實不論八字或斗數，其主要核心價值是用於性格、特質定位，從而勾畫出一個人的人生藍圖，而斗數的星系，用來描述一個人的心態、情操，思想，比用來為一個人作社會定位更為準確。就以紫微星為例，不是代表有帝王地位，但卻有皇帝的性格，如有威嚴、做事喜惡隨心，較獨斷獨行，亦喜歡別人跟隨自己的意願去走，有著皇帝一般的性格。不過，大家試想想，當有著皇帝的性格而沒有皇帝的權力及地位時，會出現什麼的一個景象？因此，紫微星坐命的人，不一定是好的，要看整個格局去配合分析。

即使是紫微真是帝王之星，其格局配合就要有帝王之條件方能成就大器。斗數上有幾個格局與紫微有著直接關係，如「府相朝垣」、「百官朝拱」(即天府、左輔、右弼等星匯入紫微入主的命宮中)，因為紫微既是帝王，周邊一定要有能人異士去執行他的指令，這種紫微格才像樣了。反之，如只有紫微入命而周邊沒有輔助之星，那就好比無權無實的皇帝，心中目空一切，大器難成，反而出現皇帝的負面性格。所以一個高質皇帝或領導，重點不是自家有幾叻，而是懂用人，懂進退，否則與常人無異。



作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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