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【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣

名人薈萃 09:32 2020/09/06

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安居樂業，是不少朋友的理想。元運更替，世運人事難免變化多端以外，地運也會跟著轉變，如能順應改變就更容易獲益。今期將從玄空風水學介紹一下九運選宅的一些原則，方便計劃於九運內置業搬遷，或甚至移居外地覓宅安居的朋友作為參考。

 

玄空風水講究時間（玄）和空間（空）的相互配合，用以計算出對居住者會產生的吉凶影響。元運更替後，如能適當配合地運作調整則較易獲益避險，古人認為人為天地之心，吉凶原堪自主。

 

九運風水上有兩個特別之處：

  1. 九運性質屬火主炎烈，如過份發揮火性反而易生不利。
  2. 九運又是180年循環的末運，到2044年會開始新的一運，風水選宅上和其他元運略有不同。

 

九運利南方見山，北方見水，其次東南

 

居住處附近的大環境而言，九運基本上宜在南方見到有山，北方最利見到有真水，其次為東南方見水都屬有利。當然，是以優美有情的山與水為準，如果是窮山惡水，或形勢帶煞，甚或工程動土如石礦場、打椿、填海等等，則反為不利，具體情況可以「山管人丁水管財」及實際方位再詳參。例如居住北面有屈曲有情的來水，此宅便較有利財源的機會。相反，如果南方見惡形山水，對丁財均有不利。

九運利南面有山北面見水

 

大廈或單位坐向，首選坐東向西的宅向

 

如果大環境佳美，第二步便可以選擇大廈或單位的門向。大門為一屋的氣口，對吉凶影響至深。

 

為方便暸解應用，以下列舉了幾個較佳的坐向作參考。第二欄的指針度數是以當事人在房屋門內向外量度計算的，例如量度出房屋向西方255° 便屬於第一項的西偏西南坐向了。

九運玄空風水旺宅坐向表

以玄空風水來看，九運內較有利為第一項坐東向西（門向）的房屋。如果能配合屋外山水，基本格局便已看高一線，室內佈局也容易趨吉避凶，但如果生肖屬猴的屋主便要留意受沖。

 

再深入分析，九運離卦屬火，並且理氣格局上並沒有到山到向（主旺丁旺財）的組合，性質較偏向一邊。上表列出的坐向都是旺財星的格局，一般利於前面有通路，以催動九紫星的旺氣，但卻不宜有流量大及踹急的江河或大海。否則容易過激發九紫星屬火的凶性，容易對人丁有不良影響或多麻煩是非，特別是涉及眼目、心血管、血壓、頭部的問題，或涉及言論、發表、網絡、電子交易的糾紛。

 

九運進氣時間計劃入伙年份

 

此外，便是要留意九運進氣的時間。依據傳統元運計算，從2017年開始地氣已逐步從八運轉到九運，到2044年便會正式完全踏入九運，可以想像現時幾年是兩個元運的交接期。但是，如果根據玄空風水學說，房屋是按其落成入伙或大裝修的時間來決定屬那一個元運的「樓」。同一坐向而不同元運的樓，吉凶並不相同的，故此有「風水輪流轉」的說法。最簡單的做法自然是買2044年後落成入伙的新樓，但假如現實上並不能配合的話，而坐向又旺於九運的房屋，便可以考慮到2044年後才作大裝修或遷入，此不失為折衷的辦法。

 

同時，由於九運屬元運之末運，氣運屬較短促的，不少運內旺財或旺丁的宅舍，到一運（2044年）便可能要再轉換樓運，幸而以居家風水來說，先享受十多年的旺運，到時再作規劃也並不遲呢。
 

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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