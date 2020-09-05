【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】公路上的主宰　摩洛哥警察黑手黨

摩洛哥的公路越來越現代化，在道路上行車相當順暢，但這亦揭開摩洛哥公路上的秘密，這令我最不習慣及不滿！

▲ 摩洛哥公路越來越現代化。

穆罕默德和我開車離開沙漠，不論近或老遠的地方，總會經常在公路上見到交通路障，被警察欄截，初時沒覺得甚麼樣，因為香港同樣有交通警查車的情況。但久而久之，就覺得不對勁。

每次穆罕默德從遠處見到警察路障時，他開始將車輛減速慢使（絕不能直接開車走去），看看警察的指示，需要停泊在旁檢查或是可安全開車離去，若被警察截停，所有證件和文書資料慢慢給警察檢查，又問長問短，甚至有時要求穆罕默德下車到另一站崗查詢，其實這不是查詢，而是在無得選擇之下付錢。

有次，我倆剛出沙漠不到兩小時的車程，已被警察攔下來兩次了，眼見穆罕默德無端被罰款，每次50至100元迪拉姆不等，我心中極之不滿，不明白為何他又要付要罰款。但警察卻沒有給他罰款收據，穆罕默德笑苦說：「沒有理由，若要爭論，我們『分分鐘』不能離開。他解釋，摩洛哥的警察相當缺錢，在公路上找各種藉口向司機罰款，唯有乖乖奉獻金錢。

▲ 摩洛哥公路隨時遇上警察站崗

▲ 摩洛哥公路隨時遇上警察站崗

不過，我發現，有些警察如見外國人在車輛內，會直接叫車輛開走，所以，每當我從遠處發現有路障時，我特別將身體貼近窗邊及視線望著他們，希望這班警察讓路給我們開車離去。

有次，從馬拉客什開車前往索維拉（Essaouira），我倆的車輛又被一名穿著制服的警察欄截，警察向穆罕默德問長問短，突然有一名穿便服的肥胖警察竟然查問我，噢！超煩，先查看我的護照，又問我為何來摩洛哥？會住多久？住那個國家？在香港從事甚麼職業……這刻心中咒罵他，我在香港做甚麼職業與你何干呢? 慶幸這次不用罸款，最後安然開車離開。

之前曾多次看見穆罕默德向對面的車輛打招呼，我心想：「公路上開車，素不相識的司機互相打招呼致意，摩洛哥人如此有禮貌?」 我問穆罕默德何解? 他聽後大笑說：「有禮貌的原因是要應付警察! 希望在這種情況下，互相關照，把『罰款』降到最低！」摩洛哥警察是公路的主宰，他說你錯你就錯，只能留下買路錢！否則難以離開！



作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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