【華為風暴】美收緊禁令在即 華為：高端手機業務有困難但非不可克服

▲ 華為輪值董事長郭平表示，麒麟芯片被打壓，高端手機業務面臨困難，但相信能夠解決。

美國對華為的新禁令將於9月15日正式生效，華為面臨芯片斷供。華為輪值董事長郭平在新員工座談紀要中表示，目前對麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機業務會產能一定困難，但相信能夠解決。

郭平表示，5月以來美國加大對華為的制裁，華為獲取先進技術，甚至是維持美國過去技術的持續服務都產生困難，華為要幫助夥伴建立起新的系統，並要維持現有系統的穩定，帶來很多挑戰。

不過，郭平認為這並非不可克服，本質上是工藝問題、成本問題、時間問題，「我們面臨的挑戰是明天很美好，但要活得過黎明，要與時間賽跑。」

郭平又指，華為建立「備胎計劃」已經十幾年，現時華為具備芯片設計能力，前端還有芯片製造工藝、製造設備和原材料，「這幾道關是美國約束我們的地方。對我們來說，會繼續保持對海思的投資，同時會幫助前段的夥伴完善和建立自己的能力。」

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編輯：陳健婷