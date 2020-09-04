【裝修攻略@iM網欄】有咩唔同？設計公司和裝修公司

很多人以為設計公司比裝修工程高級，因為設計公司能做裝修公司的東西，而裝修公司不能做設計公司的東西。其實這是錯誤的理解。

事實上，兩種公司大都提供一站式服務。當然，不排除有些裝修公司不懂設計，但同樣有些設計師不懂工程。或者這樣說，一站式裝修工程公司，也會幫手襯靚間屋、而一站式設計公司，亦能提供工程技術建議及監工買料等服務。

兩種公司的真正分別是，設計公司會主動提出「美」和「好」的概念，教育客人如何提高生活質素；反之，裝修工程公司多數會要求客人提供參考圖，再將客人心目中的美感和理想變為現實。

所以，如果你比較有個人主見，又會自己「做功課」，工程公司應會比較適合你，選擇設計公司會令你覺得「自己間屋俾人決定」或「怎麼要你教番設計師點做」；但如果你希望接受新想法，又沒時間自己找太多資料，設計公司則會較適合你，選擇裝修公司會令你感到力不從心，「自己唔識設計但咩都要自己諗」。當然，即使選擇設計公司代勞，戶主亦要注意，應選擇美感、生活觀念，和設計風格與自己生活模式一致的設計公司。



作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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