【書展2020】香港書展定於12月16至22日舉行　政府贊助本地參展商最多10萬元

▲ 香港書展將定於12月16至22日舉行。

今年香港書展原於7月15至21日舉行，但受第三波疫情來襲影響而押後，貿發局公布，新展期定於12月16至22日，地點維持在灣仔會展。貿發局將於新展期前一個月（即11月16日），根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，然後再於展會開幕前一星期（即12月9日），作參展商進場前最後評估及決定，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。

貿發局副總裁周啟良表示，過半數受訪展商期望在疫情容許的情況下，能於年底前復辦展覽，讓他們把握時機推廣業務；鑑於疫情仍然存在變數，與會者及公眾安全是首要考慮，籌備期間如有任何變動，會適時公布。

增設網上書展欄目

周啟良表示，政府在第二輪防疫抗疫基金下預留了撥款，贊助本地參展商的參展費，以10萬元為限；有關資助將繼續適用於延期後的書展。貿發局亦會向參展商繼續提供「協辦機構的會員折扣」、「擴充展位面積優惠」等，在政府資助及大會提供的優惠下，相信大部分展商能夠免費參展。

此外，貿發局將於書展網站及流動應用程式增設一個全新的「網上書展」欄目，集合參展商旗下的網上銷售平台於「參展商名錄」頁面，讓書迷能更方便地搜尋及選購不同參展商的書籍及產品。截至9月2日，「網上書展」已經匯聚超過210展商的網上銷售平台，合共提供逾11萬本可供網上購買的書籍。

延期後的書展將沿用「心靈勵志」為年度主題，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈 鼓舞人生」作點題。

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