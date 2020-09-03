【退出世衛】美國拒交餘下8,000萬美元會費 指將轉予聯合國其他機構

隨著美國將會退出世界衛生組織，華府於當地時間周三（2號）表明不會支付拖欠8,000萬美元（約6.2億港元）會費，並計劃在明年7月6日退出。美國副助理國務卿庫克表示，美國將會重新分配至聯合國旗下其他與健康相關的工作。

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美國國際開發署助理署長戈爾登指，美國會繼續支持世衛其他項目，如阿富汗及巴基斯坦根除小兒麻痹症計等，作出一次性的捐款。同時，他續指美國亦會向世衛支付一筆6,800萬美元（約5.2億港元），以協助世衛向利比亞及敘利亞等國提供衛生援助，但並不會派往美國政府人員擔任世衛技顧問。

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自新冠肺炎疫情爆發，美國總統特朗普曾多次指責世衛在新型冠狀病毒大流行期間，協助中國隱瞞疫情，成為中國的傀儡，而決定啟動退出世衛的程序。另外，美國民主黨總統候選人拜登說，如果他在11月的大選中勝出，會重新加入世衛。

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責任編輯：潘曉豐