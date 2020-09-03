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【疫市營商】90後市場策劃公司　藉設計思維吸客

商業 15:00 2020/09/03

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AcroGrowth集團創辦人兼行政總裁李其祐表示，公司在制定市場營銷計劃時，重視為客戶帶來回報。（黃建輝攝）

新型冠狀病毒疫情持續，不少港企為了疫境求存，都藉着不同形式推廣品牌和業務，而不少企業均選擇投放資源於數碼營銷。

本地公關及市場策劃公司AcroGrowth集團創辦人兼行政總裁李其祐指出，市場營銷公司為客戶提供市場營銷計劃時，應以推動對方增長和利潤為目標。他認為，市場對市場營銷計劃的需求日漸增加，而公司自去年社會運動起，生意額以倍數逆市增長。

聘請員工內部培訓　同時適用

李其祐於香港大學畢業前，早已透過兼職甚至義工形式，為客戶或朋輩提供不同的演講及企劃建議。他直言，在學時期已構思循此方向創業。畢業後，他發現不少公司都對設計思維（Design Thinking）感到興趣。因此，他認為此為基礎的市場營銷計劃在市場上有需求，並於2018年底正式成立公司，提供相關服務。

【疫市營商】中小企欠人脈、資金　該如何實現科技化？

設計思維包括理解用戶、定義需要、思考答案、建立及測試模型等元素，有系統地建立出合適的方案。李其祐認為，設計思維既可用於市銷營銷，也適用於聘請員工及公司內部培訓。該公司則利用設計思維，為企業客戶提供不同類型的解決方案。

事實上，設計思維可透過以人為本的思維方式，提出兼備創意和意義的想法，創造更多可能性。不少國際企業如蘋果（Apple）、P&G及Airbnb等，早在多年前應用設計思維。可是，設計思維卻有可能令團隊在觀點上產生分歧，導致無法準確界定工作流程。同時，由於設計思維着重用戶的反饋和意見，或有可能限制了團隊要以某意見為基礎去創作，繼而陷入困局。因此，在應用設計思維時，企業適宜先要考慮到現行團隊溝通是否有效率，以及能否分辨哪些意見值得參考或摒棄。

現時，公司由顧問、設計、拍片及撰稿等服務均不假外求，務求掌握每個企劃的細節。他指出，為企業設計市場營銷計劃時，應考慮到用家的需求，並由產品設計到定價、宣傳片或社交網站的帖文着手，逐一協助企業的業務增長。「在推出計劃前，公司團隊會先進行大量測試、實驗及市場調查，務求在短時間吸引市場關注及獲取收入。」他續指，如未有做足事前準備，即使花大量時間與金錢作出調整，亦已費時失事。

拓展海外　掌握各地營銷手法

李透露，現時公司的企業客戶包括美容、銀行、石油公司、會計師樓、銷售珠寶及手錶的中小企等。為保障客戶，除了推出計劃前的實驗和調查，以推動對方增長和利潤為目標。他坦言，公司與客戶接洽時，會衡量公司能否協助客戶推動生意額。若公司認為可行，才會為企業提供服務。

目前，公司除了香港業務外，亦已拓展至泰國及台灣等地。李認為，拓展海外市場除了可協助客戶把業務推廣至不同國家及地區外，亦有助公司掌握各地的市場營銷手法。他表示，隨着營利增長，公司未來將會聘請更多員工。「設計思維需要不同人為每個項目給予意見，不同意見有助團隊在制定方案時有更全面考慮，有助公司更適切地協助客戶。」

記者：楊匡然

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