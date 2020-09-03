▲ 【新冠疫苗】76富國參與疫苗公平分配 中國未有決定

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）牽頭推動新冠疫苗公平分配計劃（COVAX），吸引多國參與。全球疫苗免疫聯盟（GAVI）稱，目前有76個富裕國家參與計劃，包括日本、德國和挪威，中國未有決定，料有更多國家參與。

GAVI行政總裁伯克利（Seth Berkley）形容，有76個富國參與計劃是個好消息，希望吸引更多國家參與。他補充，COVAX的工作人員正與中國洽商，雖然中方未有決定，但「反應正面」。

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名為「COVAX」的疫苗分配計劃由世衛、GAVI及流行病預防創新聯盟（CEPI）聯手推出 ，是唯一開放予全球參與的疫苗計劃，目的為加快疫苗研發及測試，並公平分配疫苗。

伯克利表示，參與的富裕國家將從國家預算中，撥出資金予92個貧窮國家購買疫苗，該捐款屬自願性質，以確保疫苗公平分配。富裕國家也可以自由購買疫苗，與其他國家簽訂雙邊協議。

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美國周二（1日）表明，不會參與COVAX。專家感到失望，但伯克利稱，他對美國的決定並不感驚訝，將尋求繼續與華府洽商。

歐盟周三（2日）似乎改變立場，允許成員國透過參與COVAX，購買更多的潛在疫苗。伯克利回應指，COVAX協調員試圖增加計劃的靈活性，鼓勵更多國家參與。

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責任編輯：鄧燕君