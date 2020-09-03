【螞蟻IPO】螞蟻集團傳9月底在港闖關　10月集資逾300億美元、估值或勝工行

▲ 螞蟻集團（前稱螞蟻金服）料9月底闖關上市聆訊，10月中上市「

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海科創板已提交上市申請，外電引述消息指，螞蟻集團最快9月底在香港闖關上市聆訊，若結果順利，螞蟻集團會在10月中上市，集資額達300億美元（約2340億港元）或以上。報道又指，市場人士對螞蟻集團估值愈見進取，估計螞蟻集團市值可達2600億美元（約20,280億港元），超越中國最高市值銀行工行 （01398） 。

螞蟻集團不評論相關傳聞。

圖解螞蟻集團招股書部分重點

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螞蟻集團上月提交申請，擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15%。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。

市傳螞蟻集團擬集資300億美元或以上，有望超越2019年集資逾290億美元的沙特阿美（Aramco），成為歷來最大的新股集資。

外電IFR引述分析員指，螞蟻集團若以2000億至2600億美元估值上市，對投資者相當有吸引力，以2600億美元計，約相當於螞蟻集團2021年預測市盈率25.8倍。以阿里巴巴、騰訊 （00700） 兩大中資科技龍頭股，兩者現價相當於2021年度預測市盈率25.5倍、31.3倍。

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編輯：麥德銘