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【iPhone 12】傳5G版iPhone出貨量低　郭明錤、彭博消息不一

科技 14:45 2020/09/03

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蘋果（Apple）新iPhone 12的消息不斷，據有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤指出﹐下一代的 5G iPhone出貨量將低於當前市場預期，惟與《彭博》引述供應鏈消息相反。

蘋果（Apple）新iPhone 12的消息不斷，據有最強蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤指出﹐下一代的 5G iPhone出貨量將低於當前市場預期，今年發布5G iPhone後的出貨量僅 400至600 萬部；不過《彭博》引述供應鏈消息指，其出貨量要求將會與前兩年一致，預計年內會生產至少 7,500 萬部 5G iPhone。

郭明錤最新報告顯示，下代 5G iPhone 於2020 與 2021 年的出貨表現將遠低於上代及當前市場預期，預計今年的 5G iPhone 出貨量將介於 400 至 600 萬部，2021 年出貨量則可望擴大至 2,500 至 3,500 萬部。而目前市場預期重，2020 年出貨量介乎 1,000 至 2,000 萬部、2021年則介乎 4,000 至 5,000 萬台。

LG官方發布影片　預告9月14日推旋轉雙屏幕手機（有片）

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

另據《彭博》報道指出，蘋果已要求供應鏈廠商於今年內生產出 7,500 至 8,000 萬部新 iPhone，與2018及2019的合約一致，顯示蘋果公司並未下調對 iPhone 換機需求的估計。

此外，報道又指﹐蘋果計劃在10月發布4款新手機，除了支援 5G，亦將在設計上有改動，以及提供更多尺寸選擇。而其他產品則估計包括 iPad Air、兩款新版 Apple Watch、首款非 Beats 品牌的頭戴式耳機。

【5G手機】小米5G手機攻日本　低價迎戰蘋果iPhone

責任編輯：張寶燕

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