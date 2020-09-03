【新冠肺炎】荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜全家確診 呼籲自律抗疫

▲ 美國荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）周三（2號）於社交平台Instagram宣布一家四口全部確診新冠肺炎。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐，再有明星確診。有「The Rock」之稱的美國荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）周三（2號）於社交平台Instagram宣布一家四口全部確診新冠肺炎。

摔角明星狄維莊遜在Instagram發布的片段指出，他們一家三星期前確診新冠肺炎，這次挑戰遠超以往的經歷，他提到：

「這次確診是他們一家經歷過最具挑戰性和困難的事。」（"I can tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family."）

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他透露，全家人狀況良好，兩名年幼女兒的病徵輕微，一家早前一直維持自我隔離，現已不具傳染性。

狄維莊遜相信自己是經好友感染。他呼籲大家面對疫情時要嚴於自律，增強自身免疫系統、保持健康及戴口罩去保護家人，亦應嚴格禁止室內聚會，保持樂觀態度，同時也希望大家都能保持健康。

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責任編輯：葉芷樺