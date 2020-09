【新冠肺炎】荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜全家確診 呼籲自律抗疫

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐,再有明星確診。有「The Rock」之稱的美國荷里活巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)周三(2號)於社交平台Instagram宣布一家四口全部確診新冠肺炎。

摔角明星狄維莊遜在Instagram發布的片段指出,他們一家三星期前確診新冠肺炎,這次挑戰遠超以往的經歷,他提到:

「這次確診是他們一家經歷過最具挑戰性和困難的事。」("I can tell you that this has been one of the most challenging and difficult things we have ever had to endure as a family.")