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【舜宇股價】大和：舜宇客戶多元化可抵銷華為事件影響　籲「買入」看152元

即市財經 14:03 2020/09/03

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大和認為，舜宇自公布業績後，股價回落約兩成，相信市場已反映大部分負面因素。

舜宇光學 （02382） 績後股價受壓，券商大和資本認為，華為事件正在升溫，但舜宇客戶多元化，因此公司前景仍佳，華為事件正為買入舜宇提供一個良好買入點，預期2021至2022年每股盈利增長33%至38%，維持「買入」，惟削目標價3.8%至152元。

大和指，美國制裁或影響華為明年出貨量，但舜宇客戶層面多元化，相信可以從其他客戶特別是中資客戶身上增加訂單，以緩和華為事件帶來的負面影響。大和相信，隨疫情消退帶來的需求復甦，加上手機升級潮，相信舜宇2021至2022年盈利增長仍有33%至38%，同時舜宇很有可能於明年進入蘋果的供應鏈，意味2021至2022年盈利仍有潛在上升空間。

該行認為，舜宇自公布業績後，股價回落約兩成，相信市場已反映大部分負面因素，建議投資者趁此機會在低位收集，並迎接舜宇在2021至2022年的強勁盈利前景。

大和指，若華為的晶片供應商未能在明年首季獲得美國政府批准，華為可能會次季開始遭遇供應鏈中斷，因此預計華為的智能手機出貨量將從2020年的1.8至1.9億部，下降至2021年的4500至5000萬部。

相關文章：【舜宇股價】高盛轉軚看淡舜宇　狠削目標價三成籲沽售

相關文章：【舜宇股價】舜宇業績對板卻受累華為禁令急挫　舜宇還買得過？

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 舜宇光學科技（02382） 上升空間 每股盈利 美國 制裁 買入 收集 目標價

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