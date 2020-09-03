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數碼化服務公司開發解決方案　加強採礦船員安全保障

科技 14:30 2020/09/03

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有公司合作開發地理圍欄技術解決方案，透過監測船員接近重型機械的情況，幫助減低工作風險。

開採鑽石的工作不易，更具有一定危險性。最近有公司研發出一套解決方案，透過物聯網等技術，加強對海上採礦船員的安全保障。

據悉，企業網絡原生數碼化服務公司Orange Business Services，聯同鑽石品牌De Beers子公司，合作安裝及測試物聯網解決方案，透過結合地理圍欄技術，監測船員接近重型機械的情況，幫助船員減低工作風險。

目前解決方案已在鑽石開採船（MV Mafuta）上完成測試，測試過程中，船員需配戴手腕感應器，一旦越過船上的地理圍欄區域時，指揮室就會立刻收到警報。是次測試引入AutoCAD文件，並提前進行現場考察，繪製天綫位置圖，以地理圍欄劃分指定區域。

<<【地產科技】內房增物聯網5G需求　地產科技投資漲至少1成

早前，兩間公司曾與南非團隊進行研討會，商討如何結合船載天綫、Orange軟件引擎和物聯網科技，如低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy）定位器和可穿戴感應器，來精準確定船員位置。

Orange Business Services表示，是次測試的成功，證明地理圍欄技術可應用在重工業層面。下一階段將計劃改善現有界面及提升數據收集能力；同時測試闖入警報功能，若船員闖入地理圍欄內時可讓機械設備停止運作。

責任編輯：李寶如

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