【濠賭股】澳門旅遊管制料逐步解封　大摩重申濠賭股吸引

▲ 大摩指濠賭股仍然吸引。

大摩發表報告，指濠賭股近3個月累積升近17%，跑贏恒指同期表現。由於內地對澳門旅遊限制料逐步放寬，今年餘下時間行業有望改善，重申行業「吸引」。

預計澳門今年博彩收入將按年跌75%，與之前預測沒有改變。該行指，隨著內地放寬個人遊，預計澳門貴賓廳收入跌幅（按年跌69%）少於中場（按年跌78%），而明年博彩收入料按年升2.4倍，約等於去年全年收入的86%。

大摩預計，濠賭股今年第三季經物業調整EBITDA虧損為8.89億美元，並於第四季按季轉虧為盈，錄得4.93億美元。該行首選為澳博控股 （00880） 及美國上市的新濠博亞，前者目標價由11元升至12元。

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編輯：謝克迪