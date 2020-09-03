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【網購商機】屈臣氏第二季全球電子商務增9成　中國Z世代消費力最強

商業 14:00 2020/09/03

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屈臣氏集團的全球電子商務在今年第二季度迅速增長超過90%。（屈臣氏集團提供）

屈臣氏集團今日發布在新型冠狀病毒疫情下，全球顧客消費行為的調查結果，發現所有受訪顧客均希望重返零售店舖， 與人互動及聯繫。該集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，科技雖有助提升購物體驗，但無法取代顧客服務。

據了解，屈臣氏集團的全球電子商務在今年第二季度迅速增長超過90%。而從調查中得知，90%受訪者表示將繼續於網上購物，但更重要的是有100%受訪者表示，會回到實體店購物，尤以三分之一Z世代認為，會更加頻密光顧門市。

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而在中國内地，Z世代擁有最強的消費能力，消費額高達4萬億元人民幣，佔全國家庭消費的13%。 並有愈來愈多消費者，選擇晚上11點到凌晨1點深夜購物，其中最為暢銷產品為牙線、面膜和洗髮水。 

屈臣氏集團發布疫後消費新趨勢調查。（屈臣氏集團提供）

爆發疫情　更多人參與戶外活動
是次調查訪問了超22,000名來自逾20個市場的消費者，年齡介乎15至65歲。有超過70%表示，收入已經/將會受到疫情的影響，而被問及疫情後生活方式的轉變時， 有92%的受訪者表示將參與更多戶外活動，其次分別是在家烹飪（91%）和在家美容（84%）。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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