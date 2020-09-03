騰訊雲夥GRWTH 新學年在港免費提供網上教學支援服務

▲ 騰訊雲夥GRWTH，免費為香港中小學及幼稚園提供教學影片網上點播服務。

本港學校復課在即，但面授課堂將會以半日制形式進行，意味教育界仍須透過網上渠道配合日常教學。騰訊 （00700） 旗下騰訊雲夥拍GRWTH教育綜合平台，推出香港教育界雲點播（VOD，video-on-demand）網上教學支援計劃，免費為香港中小學及幼稚園提供教學影片網上點播服務，並已正式向香港中小學及幼稚園開放申請。

目前參與計劃的五間先導學校包括佛教中華康山學校、鳳溪第一小學、聖公會仁立紀念小學、德萃小學，以及佛教何南金中學。

網上教學支援計劃整合騰訊雲本地VOD伺服器以及GRWTH的手機應用程式，雲點播功能讓學校有系統及有效率地管理教學影片與跟進學生進度，而學生亦可在家隨時點播影片學習內容。學校可通過平台錄製上傳影片教材、發送訊息、管理教學資源、收取學習表現報告，學生則可觀看和重溫課程、收取訊息，平台也適用於跨境學生。

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編輯：陳健婷