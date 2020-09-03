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【疫市奇葩】市民多在家煮食　一田超市生意首半年按年增近4成

商業 13:18 2020/09/03

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一田百貨行政總裁黃思麗透露，一田今年首半年，整體業務整體銷情較去年同期升16%。（陳永康攝）

疫情下一田百貨生意逆市增長。一田百貨行政總裁黃思麗透露，一田今年首半年整體業務，受惠北角新店及疫情下市民多留家煮食及工作的關係，整體銷情較去年同期升16%，當中超市大升39%，但百貨業務仍受壓，錄得雙位跌幅。 

黃思麗表示，雖然7月份本港零售案業銷貨額按年下跌23%，但一田百貨整體單計7月表現仍勝預期，營業額升19.8%，當中以冷凍食品及肉類貨品升幅最多。隨著疫情和緩，一田同時推出更多推廣優惠，包括近日的中秋禮蓋推廣，延長學習應援展，冀望今年仍能維持增長。 

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她又指，首半年以西環和新蒲崗分店生意最好，增幅達5成。疫情下，不少品牌都推出新產品吸客，相信即使疫情過後，超市生意一定較以往好，但未必有現時的增幅。至於百貨生意，隨着分階段復工復課，下半年應較上半年穩步上升，但按年增長的機會則非常微。

疫情亦帶動網購生意，黃表示，5月一田購物優惠日，eshop增長超過1倍，不過只有一田整體生意的單位數佔比，11月將繼續辦一田購物優惠日。

至於第二期保就業計劃下，政府要求大型超市減價回饋市民，她透露，一田有申請第一期保就業計劃，但未申請第二期，現時政府亦未有與公司傾談減價。不過，一田一直有推出不同活動和優惠給消費者，即使買減價貨品亦可使用優惠券。

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記者：朱悅瀅

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