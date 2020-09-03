【航空告急】聯合航空下月起逾1.6萬員工放無薪假 空服佔逾4成

▲ 聯合航空表示，聯邦政府提供資薪補助於10月1日到期後，將會要求16,370名員工放無薪假。

航空業未見𥌓光，加上未有新的政府補助，聯合航空（United Airlines）表示，聯邦政府提供資薪補助於10月1日到期後，將會要求16,370名員工放無薪假。由於聯合航空早前已有7400名員工接受自願提早退休或離職計劃，較7月時預計3.6萬名員工或要放無薪假的人數少。

據指，最受影響的為空中服務員，涉及約6920名員工，其次為機師及工程人員，分別佔2850名及2010名。另外，其他亦需放無薪假的員工為來自餐飲部、聯絡中心及行政部門等。

聯合航空發內部備忘錄指，休假是「令人心痛的最後手段」（heart-wrenching last resort），但公司無法繼續讓人手配置大幅超過其飛行計劃所需的。

美國航空業早前促請，聯邦政府發放新一輪250億美元援助，否則可能出現大規模裁員。此前，美國航空（ American Airlines ）宣布，計劃裁員1.9萬人，達美航空（Delta Air Lines）則計劃要求1941名機師下月起放無薪假。

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編輯：袁諾曦