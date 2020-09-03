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【新冠肺炎】冰島研究：康復者抗體可持續最少4個月

環球社會熱點 13:43 2020/09/03

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冰島有研究指，新冠肺炎康復者的抗體由感染起計，可持續最少4個月。

新冠肺炎疫情全球大流行，香港及比利時等地相繼出現二次感染新冠肺炎的個案，令人憂慮新冠肺炎康復者的抗體持續時間短，難抵禦病毒再次入侵。但冰島有研究指，新冠肺炎康復者的抗體由感染起計，可持續最少4個月。

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冰島約15％的人口都有接受新冠病毒檢測，基因公司deCODE Genetics的科學家，對超過3萬名民眾的結果進行分析，了解其體内的新冠病毒抗體水平。

研究周二（1日）於醫學刊物《新英格蘭醫學雜誌》發表，研究人員根據結果推算，指該國近1％的人口曾感染新冠病毒，感染死亡率（Infection Fatality Rate）為0.33％。

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研究人員指，民眾要在2次抗體測試中同時呈陽性反應，才證實其體内存在抗體。結果顯示，經抗原聚合酶連鎖反應（PCR）測試證實確診的人當中，超過90%的人（接近2,000人）在兩次檢測都證實有抗體，而且在感染120日後仍持續有抗體。

研究人員指，患者在確診後的兩個月會出現免疫力增加的情況，其後的免疫力也一直保持於平穩狀態。此外，因確診新冠肺炎而要住院的患者，通常會較普通患者更快產生抗體。

哈佛大學醫學教授阿爾特（Galit Alter）及美國國家衛生研究院（NIH）專家（Robert Seder）評論指，研究可能帶來新希望，康復者的新冠抗體的持續時間或不會太短暫，而且可能與大多數病毒感染引致的免疫程度相似。但他們認為研究僅針對單一種族群體，需要進一步研究證實結論。

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責任編輯：鄭錦玲

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