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【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅

環球社會熱點 13:35 2020/09/03

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【BNO移民】英國樓價8月創新高 或因免印花稅

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，移民也成為本港的熱話，英國樓價引起關注。全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）公布8月英國樓市數據，英國樓價創新高，按月增2%，平均售價為22.4萬英鎊（約231萬港元）。

Nationwide數據顯示，英國8月樓價按年增3.7%，高於市場預期的增2%。

英國運輸物流職位需求急增兩成 白領少人請：【下一頁】

墨爾本樓價8月挫 跌幅為其他城市兩倍： 【下一頁】

Nationwide首席經濟師賈德納（Robert Gardner）指，英國樓價已修復5月及6月的失地，又形容在英國解除封鎖措施後，英國樓市銷售活動「出乎意料地快」（unexpectedly rapid）。

約翰遜政府7月宣布印花稅寬免至明年3月，首次置業人士購買50萬英鎊（約509萬港元）或以下物業時，毋須支付印花稅。

不過，英國政府的刺激措施能持續多久是市場關注的問題，其中針對疫情的紓困措施會於下月到期。Nationwide亦預計，未來數季樓市活動會放緩。

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責任編輯：林嘉莉

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