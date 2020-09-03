【美團股價】美團推出社區團購千城計劃　料年底前覆蓋全國

▲ 美團推出社區團購，預計年底覆蓋全國。

美團 （03690） 近日公布推出「千城計劃」，未來3個月進入20個省份，目標把集團社區團購「美團優選」在年底前達到全國覆蓋，並深入到縣級市場。

美團優選傳將通過自建及加盟的方式，在全國範圍建立倉庫、綫下網店、物流等。美團優選已經在濟南、武漢、廣州、佛山四個城市運作，內媒報導在武漢開業後一星期，每日銷售量已達到5萬件。與美團另一業務「美團買菜」不同，美團優選會採用預購+自取的模式，為社區提供生鮮商品及日常必需品。美團主席王興在第二季的業績會上表示，生鮮零售業務是美團具有戰略重要性的新業務領域。

美團股價今日中午收報265元，較上日收市跌近3%。

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編輯：謝克迪