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【長和股價】屈臣氏次季電商增長逾9成　9成消費者料疫情後繼續網購

即市財經 13:13 2020/09/03

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屈臣氏稱次季全球電商生意增逾9成。

長和 （00001） 旗下、全球最大的國際保健美容零售商屈臣氏集團公布，屈臣氏集團第二季全球電子商務增長超過90%。屈臣氏也委任旗下研究團隊WISE 4月訪問2.2萬名歐洲和亞洲20個市場的顧客，當中9成受訪者稱疫情後會繼續網購，全數受訪者都稱會回到實體店購物，三分之一人認為他們會更加頻密光顧門市。

屈臣氏續引述調查結果，在此項全球調查中，超過70%顧客表示收入已經或將會受到疫情影響。 當被問及疫情後生活方式的轉變時，有92%受訪者表示，他們將參與更多戶外活動，其次分別是在家烹飪（91%）和在家美容（84%） 。

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編輯：麥德銘

經濟 長和（00001） 零售 屈臣氏

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