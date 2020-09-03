二綫科技股蠢動港視屢破頂 憧憬晉身科技指數？

科技股持續當炒，令剛推出的恒生科技指數成市場焦點，並陸續有相關的ETF推出，吸引投資者目光。科技指數成焦點，倘獲納入指數，將吸引資金流入，近期二綫科技股蠢動，尤其是香港電視 （01137） 屢創高新，相信是市場炒作科技指數換馬，有機會獲納入指數。

香港電視自本港現疫情第三波以來，股價持續攀升。上周放榜，集團公布轉型網購5年以來首次扭虧，半年轉賺1億元，消息刺激港視股價屢創新高。

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港視的營運續改善，加上首獲盈利令股價爆升，除了本身的利好，集團爆升後市值衝破百億水平後，令市場再燃起獲納入恒生科技指數的憧憬。

市值破百億 已超科技指數榜尾股份

以今日高位13.48元計算，港視市值已突破120億元。這水平已起超過科技指數市值「包尾」的兩隻股份，即丘鈦 （01478） 及網龍 （00777） 。以港視目前的市值，獲納入科技指數並非不可能，倘短期港視再颷升，市值續上，則令入指數的機會更高。港視為港股中少有土地網購股，加上盈利剛轉正，因而增加市場的憧憬。

據恒指公司的公布，科技指數會於每季檢討。股份檢討方法是符合選股條件的股份，市值排名36名以下的現有成份股將從指數中剔除，而排名24名或以上的股份將加入指數。即港視如要晉身科技指數，市值仍要努力。

科技指數ETF陸續推 吸引資金流入

有「港版納指」之稱的恒生科技指數昨日創新高，再提升市場熱度。同時多隻相關ETF相繼推出，亦吸引資金流入，繼南方恒生科技 （03033） 上周推出，今明兩日華夏基金旗下的恒生科技指數ETF （03088） ，以及恒生投資的恒生科技指數ETF （03032） 登場，勢必推高科技板塊股的熾熱情度。南方恒生科技ETF推出僅一周，其總資產淨值已由初始投資的逾1億元，激增至近34億元。市場對科技指數相關產品需求高，倘納入指數，將吸引資金流入。

除了，港視，其他二綫科技股都輪流炒作，包括IGG （00799） 、美圖 （01357） 及中國軟件 （00354） 等，不過升勢以港視為升勁。

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