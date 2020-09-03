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【新冠肺炎】南韓增195宗確診 自8月中以來首跌回200宗以下

環球政經 13:54 2020/09/03

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新冠肺炎疫情持續，截至現時（3日）南韓新增195宗新冠狀病毒確診個案，是自8月17日以來，首次回落至200宗以下。

早前南韓確診人數在9月1日已突破2萬，至今累積至20,644宗確診病例，死亡人數達至329名。在新增確診病例中，社區感染個案佔188宗，餘下7宗屬境外輸入，新增死亡就有3宗。

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日前在首爾出現的「愛第一教會」群組至今亦增至1,117宗；另外，在8月15日參與反抗疫措施的光化門集會，至今共有441名人士確診患有新冠肺炎。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 首爾 南韓 疫情

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