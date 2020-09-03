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【零售寒冬】一田上半年超市銷情升39%　百貨部分則錄雙位數跌幅

即市財經 13:08 2020/09/03

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雖然7月份本港零售業銷貨額下跌23%，但一田百貨整體單計7月表現仍勝預期。

受惠北角新店及疫情下市民在家工作（WFH）及在家煮食，新鴻基地產 （00016） 旗下一田百貨上半年整體銷情按年升16%，當中超市升39%，惟百貨部分錄得雙位數跌幅。

一田百貨行政總裁黃思麗表示，雖然7月份本港零售業銷貨額下跌23%，但一田百貨整體單計7月表現仍勝預期，營業額升達19.8%，當中以冷凍食品及肉類貨品升幅最多，隨着疫情緩和，一田將推出更多推廣優惠，包括近日的中秋禮籃推廣，延長學習應援展，冀今年能維持增長。

一田將於周日（6日）在沙田帝逸酒店地下開設首間全新概念分店「KONBINI便利ストアby YATA」，新店將以「蛋」為開業主題。一田今次斥資600萬元，以快速消費的概念吸納顧客，預料人均消費50至80元。黃思麗指，新店為新營運模式試點，預計回本期約3年。

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 營業額 零售 在家工作 新鴻基地產（00016） 零售業銷貨額 北角 超市 一田

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