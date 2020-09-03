印度再禁118款中國app　《PUBG Mobile》包括在內（附名單）

中印關係緊張，印度以國家安全風險為由，再封殺118款中國App。

是次封殺的應用程式包括騰訊及網易在內的公司的主要遊戲產品，以及百度和阿里巴巴旗下的螞蟻集團等其他中國科技巨頭的應用程序，也均列在名單中。

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印度電子和信息技術部表示，鑑於威脅的緊急性質，所以決定封鎖118個移動應用程序，「根據資料顯示，他們（中國應用程式公司）從事的活動都是危害印度國防、印度國家安全以及公共秩序。」

印度政府表示，已收到許多來自各種來源的投訴，當中包括有關「濫用在Android和iOS平台上的手機應用程式，以未經授權的方式竊取和秘密傳輸用戶數據移至境外伺服器。」

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百度應用程式、騰訊的微信閱讀應用程序以及螞蟻金服的支付寶等在中國較受歡迎的程式。均被印度封殺。當中騰訊旗下的手機遊戲《PUBG Mobile》以及《PUBG Mobile Lite》都被列入在名單內。而《PUBG》的電腦及遊戲主機版本則未受影響。

事實上，列表中的某些應用程式實際上並沒有在印度開展業務，如本地用戶無法在印度使用支付寶。

▲ （圖片來源：印度ANI通訊社）

▲ （圖片來源：印度ANI通訊社）

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責任編輯：黎淑雯