【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清

新一期居屋將於下周四（9月10日）接受申請，而房委會亦於今日（9月3日）將樓書等資料上載到房委會網站。若有意申請，則要留意以下資訊：

申請日期：

2020年9月10日至2020年10月7日，截止時間為2020年10月7日晚上7時正＊。申請表在指定申請日期以外遞交恕不受理。郵寄申請表以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

＊只適用於親臨居屋銷售小組遞交及網上申請。各屋邨辦事處／分區租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。

預計攪珠日期：2021年1月（確實日期有待公布）

申請費：

「居屋2020」港幣250元，「白居二2020」港幣160元

同時申請「居屋2020」及「白居二2020」，申請費共港幣410元

如網上申請，申請者須以有效的信用卡（可由申請者或其他人持有）（VISA、MasterCard、JCB或UnionPay銀聯）繳交本銷售計劃的申請費港幣250元。

如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費港幣250元。支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。

其他付款方法：便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。如用以繳交申請費的支票／本票因任何原因未能兑現，有關申請會被自動取消。

白表申請者入息及資產限額

家庭人數 每月入息限額 資產限額 1人 33,000元 850,000 2人或以上 66,000元 1,700,000

在審查申請者的申請資格時，按強制性公積金（強積金）計劃或其他公積金計劃所作的法定供款會從申請者／家庭成員收入中扣除以計算入息。

索取申請表、申請須知及銷售文件

由2020年9月3日起至2020年10月7日期間，市民可從網站（http：//www.housingauthority.gov.hk/hos/2020）下載申請表、申請須知及是次出售單位的售樓資料簡介/售樓簡介單張。

由2020年9月10日至2020年10月7日期間，市民可於以下地點的個別辦公時間內索取本銷售計劃的申請表、各類申請須知及發展項目的售樓資料簡介或售樓簡介單張：

房委會居屋銷售小組（地址： 九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台）（近港鐵樂富站A出口）；

房委會綠置居銷售小組辦事處（地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓）（較近港鐵觀塘站B3出口）；

房委會轄下各屋邨辦事處及分區租約事務管理處；

香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處；及

民政事務總署轄下各民政諮詢中心

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