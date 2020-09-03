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【港股追蹤】雷軍有話說？ 提小米近年三大發展

股樓投資 12:55 2020/09/03

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小米集團（01810）雖然下周一（7日）將納入恒指成分股，但近期無論股價及成交額均節節上升，甚至曾佔據每日成交額首位，壓倒阿里巴巴（09988）及騰訊控股（00700）等股份。不過股價連升多日後，今日（3日）終見回軟，最多曾跌超過5%，中午收報24.8元，跌3.5%。

集團創辦人、董事長兼首席執行官雷軍，今早在微博罕有地提到公司發展，直言小米手機業務經過過去幾年努力後，取得不俗進展，更提出三大成績。

雷軍指，旗下產品已站穩高端，特別是年初發布的小米10和小米10 Pro超出預期，近期發布的小米10至尊版亦開始熱銷；此外，集團智能工廠第一期亦落成，開始生產小米10至尊透明版產品；他又提到，公司最近兩年主攻歐洲市場，現時市場份額已經進入前三名位置。

大行瑞信早前在研究報告中，降低全球智能手機付運量預測，其中該行預期行業龍頭華為，明年智能手機付運量將大跌75%，並會由其他主要品牌，包括Oppo、Vivo、小米、蘋果公司（Apple）及三星（Samsung）取代。

又認為小米有能力搶佔份額，對公司明年及2022年的付運量預測亦有所提升，該行預測明年小米在內地付運量可望按年增長64，至5,500萬部，海外付運量則按年增長19%，至1.23億部。

記者：葉志偉

 

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