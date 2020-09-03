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BTS防彈少年團所屬公司擬下月上市 或成南韓近3年最大規模IPO

即市財經 12:33 2020/09/03

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南韓知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司擬下月上市，或成南韓近3年來最大規模IPO。

外電報道，韓國知名男團BTS防彈少年團所屬經紀公司Big Hit娛樂預計下月上市，集資最多9,626億韓圓（約63億港元），有望成為南韓近3年來最大規模IPO。Big Hit娛樂預計發行710萬股新股，價格區間為每股10.5萬至13.5萬韓圓（約686至882港元）。

以定價上限計算，Big Hit娛樂市值將達到4.6萬億韓圓（約300億港元）。

Big Hit娛樂創辦於2015年，旗下藝人包括BTS、Tomorrow X Together。根據公司披露，上半年利潤錄得497億韓圓（約3.3億港元），主要因線上演唱會及商品銷售抵消疫情期間活動取消影響。Big Hit創辦人房時爀目前持有43.44%股權，網石遊戲（Netmarble）持有25%股權。

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編輯：陳健婷

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