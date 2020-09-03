▲ 【美國疫情】美媒：症控中心稱疫苗最快10月底面世

新冠肺炎疫情持續，美國預計疫苗可在今年底前面世。美媒報道，美國疾病控制與預防中心（CDC）通知衛生官員，最快10底或11月初將有疫苗，限量供應予醫護和高危人士。

《紐約時報》，CDC已向各州的衛生官員簡述了「疫苗A」和「疫苗B」的技術方案。CDC主管雷德菲爾德（Robert Redfield）在8月27日寫信州長，當日特朗普在共和黨全國代表大會上稱，年底前會有疫苗。

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雷德菲爾德表示，「在不久的將來」當地衛生部門和醫院會收到CDC分派的疫苗。美聯社取得信件，雷德菲爾德代表CDC，請求州長協助加快配送疫苗，目標是在11月1日前用到疫苗。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）指出，根據新冠疫苗試驗的註冊率，預計今年底前可推出安全、有效的疫苗。但他仍抱審慎的態度，指如果無法證實疫苗是安全及有效，不會批出許可。

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總統特朗普（Donald Trump）早前揚言，疫苗可在11月3日大選日左右面世。外界憂慮疫苗面世過程趨政治化，未證實疫苗有效前便批出許可，以作特朗普的競選籌碼。

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責任編輯：鄧燕君