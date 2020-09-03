【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享）

重磅內銀股上周全部公布上半年成績表，4大國有銀行半年盈利全綫下滑一成或以上。放榜後內銀連日尋底，股價見多年低位。價跌息升，一眾「好息」散戶也許又再躍躍欲試，但在落注入市前，先要認清超高息可能只是假象。

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