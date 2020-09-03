【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 即市財經 13:25 2020/09/03 分享： 重磅內銀股上周全部公布上半年成績表，4大國有銀行半年盈利全綫下滑一成或以上。放榜後內銀連日尋底，股價見多年低位。價跌息升，一眾「好息」散戶也許又再躍躍欲試，但在落注入市前，先要認清超高息可能只是假象。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 2020/09/02 【生物科技】港生科股望十年超美 掙回報還看風險（訂戶專享） 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 2020/09/01 【股份拆細】蘋果Tesla拆股飛升 大價港股有得諗?（訂戶專訂） 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 2020/08/31 【ATMX】小米超大成交破頂 升勢才剛起步？（訂戶專享） 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 2020/08/28 【港版納指】首隻科技指數ETF掛牌熱爆 相關風險你要知（訂戶專享） 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 2020/08/26 【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享） 香港股票 業績公布 人民幣 藍籌股 營業額 疫情 經濟 派息比率 銀行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入