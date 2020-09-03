【消費獎賞】花旗夥新地旗下商場推限時夏日獎賞
即市財經 12:18 2020/09/03
花旗銀行宣布，由即日至9月30日，Citi信用卡客戶在新鴻基地產 （00016） 旗下19間參與商場消費，可專享額外積分及一系列餐飲購物禮遇，包括Citi信用卡簽賬賺積分、透過Citi Points Conversion賺取高達5.5萬The Point積分、以及透過「新地商場」手機應用程式換領多款獨家禮品。
登記成為The Point會員，並於新鴻基地產旗下參與商場憑Citi信用卡累積800元或以上之合資格簽賬，每日可於同一商場賺取高達122,000The Point積分。
|可賺取The Point積分
|同日累積簽賬達HK$800 – HK$5,999
|同日累積簽賬達HK$6,000或以上
|同日於同一參與商場最高可賺取6
|使用Citi Mastercard
|12,000分
|110,000分
|122,000分
|使用其他Citi信用卡
|6,000分
|55,000分
|61,000分
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