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【消費獎賞】花旗夥新地旗下商場推限時夏日獎賞

即市財經 12:18 2020/09/03

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花旗銀行夥拍新鴻基地產推出限時夏日獎賞。

花旗銀行宣布，由即日至9月30日，Citi信用卡客戶在新鴻基地產 （00016） 旗下19間參與商場消費，可專享額外積分及一系列餐飲購物禮遇，包括Citi信用卡簽賬賺積分、透過Citi Points Conversion賺取高達5.5萬The Point積分、以及透過「新地商場」手機應用程式換領多款獨家禮品。

登記成為The Point會員，並於新鴻基地產旗下參與商場憑Citi信用卡累積800元或以上之合資格簽賬，每日可於同一商場賺取高達122,000The Point積分。

  可賺取The Point積分
  同日累積簽賬達HK$800 – HK$5,999 同日累積簽賬達HK$6,000或以上 同日於同一參與商場最高可賺取6
使用Citi Mastercard 12,000分 110,000分 122,000
使用其他Citi信用卡 6,000分 55,000分 61,000

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