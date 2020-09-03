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印度總理Twitter帳戶遭黑客入侵　要求捐贈加密貨幣

科技 13:00 2020/09/03

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社交網站Twitter證實，印度總理莫迪（Narendra Modi）的Twitter帳戶遭黑客入侵，黑客更發送帖文要求用戶透過加密貨幣作捐贈。

最近，不少名人的社交媒體賬戶曾經被黑客入侵。社交網站Twitter於今（3日）證實，印度總理莫迪（Narendra Modi）的Twitter帳戶遭黑客攻擊，黑客更發送帖文內容，要求用戶透過加密貨幣捐贈給國家救濟基金。

據報道，黑客透過Narendra Modi的帳戶發送帖文，内容為呼籲用戶使用加密貨幣向國家救濟基金作出捐贈，其後帖文已被刪除。據悉，印度總理莫迪的Twitter帳戶有250萬名追蹤用戶。

<<Twitter公布封鎖帳戶情況　2019下半年違規數目大增

<<【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

Twitter發言人表示，目前已留意到Narendra Modi的賬戶活動，並已採取措施保護被入侵的帳戶。Twitter指，現正在積極調查情況，暫時仍未清楚會否有其他帳戶受影響。

本年7月份，曾經有美國多位名人的Twitter帳戶，懷疑遭黑客入侵。黑客非法登入Twitter的內部系統，從而攻擊名人賬戶，並發文呼籲民眾用比特幣進行募捐，受影響的用戶包括美國總統候選人拜登（Joe Biden），前美國總統奧巴馬（Barack Obama）及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）等。

責任編輯：李寶如

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