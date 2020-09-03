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【香港經濟】香港8月PMI再跌至44　私營企業看淡未來一年的營商環境

即市財經 12:12 2020/09/03

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社交距離限制措施生效下，香港8月份企業活動量大幅萎縮，當中零售、娛樂及餐飲業影響最大。

雖然政府逐步放寬晚市堂食時間，但限聚令人數維持兩人，加上籃球場等多個處所仍然關閉，令香港營商環境進一步惡化。IHS Markit數據顯示，8月份香港採購經理指數（PMI）由7月的44.5降至44，反映香港私營企業續受創。

社交距離限制措施生效下，8月份企業活動量大幅萎縮，當中零售、娛樂及餐飲業影響最大，令整體商業業務量錄得自2至4月封關高峰期以來的最快跌速。

數據又指，本土及外部需求亦削弱，企業信心持續負面，企業關注疫情持續、中美貿易戰、消費者信心趨審慎等。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，企業關注第三季經濟下滑的情況，亦看淡未來一年的經營前景，基於私營企業持續產能過剩，料未來數月勞動市場仍然低迷。

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編輯：陳韻妍

經濟 疫情 貿易戰 餐飲 零售 限聚令 PMI 出入境管制 香港 中美貿易戰
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