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【香港經濟】香港8月PMI再跌至44　星展憂失業率見7.2%（第二版）

即市財經 20:27 2020/09/03

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社交距離限制措施生效下，香港8月份企業活動量大幅萎縮，當中零售、娛樂及餐飲業影響最大。

雖然政府逐步放寬晚市堂食時間，但限聚令人數維持兩人，加上籃球場等多個處所仍然關閉，令香港營商環境進一步惡化。IHS Markit數據顯示，8月份香港採購經理指數（PMI）由7月的44.5降至44，反映香港私營企業續受創。

社交距離限制措施生效下，8月份企業活動量大幅萎縮，當中零售、娛樂及餐飲業影響最大，令整體商業業務量錄得自2至4月封關高峰期以來的最快跌速。

數據又指，本土及外部需求亦削弱，企業信心持續負面，企業關注疫情持續、中美貿易戰、消費者信心趨審慎等。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，企業關注第三季經濟下滑的情況，亦看淡未來一年的經營前景，基於私營企業持續產能過剩，料未來數月勞動市場仍然低迷。

法國外貿銀行：下半年港經濟難有起色

法國外貿銀行經濟師吳卓殷認為，政府在8月份實施嚴格社交距離限制等防疫措施，影響服務業及餐飲業，加上歐美經濟持續疲弱，製造業及進出口業難有起色，相信本港下半年經濟仍然低迷，全年經濟收縮約7%。

他指，本港經濟或要到明年初疫情開始淡化，重新「開關」，才會有改善，但要小心失業率可能因滯後效應而上升，不排除失業率可能會升見6.5%至7%。

星展香港：限聚令放寬 料9月經濟會稍有改善

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦表示，限聚令等防疫措施下，本港經濟停擺，當中零售及餐飲業重創，但隨社交距離限制放寬，9月經濟應會有輕微改善。但他估計，8月份的失業率或進一步升至7.2%的高位。

他稱，旅客佔本港2018年零售銷售約三成，本地零售難以長期只靠本地客，除非重新「開關」，旅客重來，否則本港零售難有明顯起色。

據港府8月公布資料，香港最新5月至7月經季節調整失業率為6.1%，為近9個月以來首次未再上升。

（第二版新增內容）

相關文章：【香港經濟】7月香港零售銷售再挫23%　連跌18個月

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編輯：陳韻妍

經濟 疫情 貿易戰 餐飲 零售 限聚令 PMI 出入境管制 香港 中美貿易戰

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