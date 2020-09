【美國大選】拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市

美國總統大選踏入最後兩個月,「黑人性命攸關」(Black Lives Matter)示威不斷,是影響兩位候選人選情的關鍵之一。總統特朗普表示支持警方執法,民主黨總統候選人拜登則敦促起訴槍擊兩名非裔美國人的警察。

拜登在特拉華州演講時,被問及是否贊同副手賀錦麗(Kamala Harris)所言,應起訴槍擊兩名非裔美國人的警察,他回應:

「我認為應該讓司法系統發揮作用。我確實認為,至少要向涉事警員作出檢控。」("I think we should let the judicial system work its way. I do think at a minimum, they need to be charged, the officers.")