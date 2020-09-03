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【美國大選】拜登：應起訴槍擊黑人警察 希望「療癒」示威城市

環球社會熱點 12:43 2020/09/03

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民主黨總統候選人拜登敦促起訴射殺兩名非裔美國人的警察

美國總統大選踏入最後兩個月，「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）示威不斷，是影響兩位候選人選情的關鍵之一。總統特朗普表示支持警方執法，民主黨總統候選人拜登則敦促起訴槍擊兩名非裔美國人的警察。

拜登在特拉華州演講時，被問及是否贊同副手賀錦麗（Kamala Harris）所言，應起訴槍擊兩名非裔美國人的警察，他回應：

「我認為應該讓司法系統發揮作用。我確實認為，至少要向涉事警員作出檢控。」（"I think we should let the judicial system work its way. I do think at a minimum, they need to be charged, the officers."）

他之後將前往爆發示威的基諾沙（Kenosha），希望幫助「療癒」這座城市。

特朗普將赴威斯康星州 無意晤黑人傷者：【下一頁】

特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動：【下一頁】

兩名被警員槍擊的非裔美國人分別是，29歲的Jacob Blake，於8月23日在威斯康星州基諾沙被捕期間，曾被警員向其背部開7槍，以致癱瘓；以及26歲的泰勒（Beonna Taylor），於3月13日在肯塔基州路易斯維爾，警員追捕毒販的行動中被槍殺。

目前尚待威斯康星州政府和美國司法部門調查，當局尚未對涉案警察採取任何行動；其中一名涉案警察失業，另外兩名警察被暫時停職休假。

拜登亦有提及上週末在俄勒岡州波特蘭的街道上，向特朗普支持者開槍的槍手。惟拜登並沒有提出要起訴這名被美媒稱為極左激進分子的槍手，只表示應該進行調查，並按需要採取行動。

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責任編輯：葉芷樺

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