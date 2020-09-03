【網上展覽】EventXtra強攻虛擬博覽市場　料疫後一半活動移師線上

▲ EventXtra在半年間已舉辦超過5,000場網上活動，已有逾300萬人參加，目前更達8位數字港元營收。

新冠肺炎疫情肆虐全球，展覽業進入冰河時期。為尋找生存空間，業界近日開始在疫市中借用科技協助，將展覽轉移到綫上舉行。到底綫上展覽能否全面取代實體展覽？經營活動管理系統的初創公司EventXtra指，留意到客戶的開支正逐步轉移在虛擬活動上，預計虛擬展覽將成未來趨勢，疫情過後仍會有3成至一半的活動留在網上。

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EventXtra聯合創辦人兼行政總裁黃卓琛提到，疫情期間展覽業影響首當其衝，當時惟有緊急轉型，在3周內建立虛擬展覽活動平台。半年間已舉辦超過5,000場網上活動，已有逾300萬人參加，本地多間企業及大學都曾採用其服務，包括香港科技大學、香港科技園等。據資料顯示，目前EventXtra更達8位數字港元營收。

▲ EventXtra聯合創辦人兼行政總裁黃卓琛（右）表示，留意到客戶的開支正逐步轉移，挪用在線上展覽，預計疫情過後仍會有3成至一半的展覽留在網上。（受訪者提供圖片）

虛擬展覽欠互動 難全面取替實體活動

近日香港旅遊發展局宣布，今年「香港美酒佳餚巡禮」將首次改以綫上形式進行，到底參與者可以如何在虛擬世界中品嘗美酒？黃卓琛笑指，留意到一些展商會與便利店或連鎖店合作，讓參加者到附近的合作商店拿取樣品，再參加綫上展覽。

他強調，雖然目前網上展覽活動不能完全代替實體展覽，難以為參與者帶來實際接觸及互動的機會；但對一些發布會及講座活動來說，移師到綫上已成新趨勢。「過往不少發布會都會邀請海外參加者到現場，除了要越洋的交通時間，金錢成本也花費不少。但若在綫上舉行，就能節省時間及金錢成本。」他補充，綫上展覽除了可讓參與者重播活動內容，更可讓主辦單位記錄參加者的行為數據，包括瀏覽時間、點擊紀錄及軌迹等，再拿來作分析，改善及提升客戶體驗。

藉AWS監控流量 確保服務穩定

為提高與會者之間的互動，EventXtra增設視像及其他實時通訊功能。換言之，會對平台運算能力與網絡流量的要求變得相當高，要確保平台服務能有穩定表現，及達到低延遲效果並不容易。

黃卓琛透露，EventXtra正使用Amazon Web Services（AWS）Auto Scaling及Lambda服務，在「無伺服器（Serverless）」系統自動擴充或縮減虛擬活動需要的容量，監控虛擬活動流量。在流量發生變化之前，自動拓展運算能力，根據工作負載的大小擴展。

他又指，平台曾舉辦多次綫上活動，直至目前為止都能保持100%平穩，1分鐘內處理由零提升至1萬的綫上客流量。與此同時，該企也制定了後備方案，若出現突發情況，如某地區的伺服器突然受天災人禍影響而無法連綫，也可立刻自動轉到其他地區，確保展覽能繼續進行。

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記者：曾曉汶