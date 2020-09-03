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【康體設施】健身中心、部分康文署室內運動場周五開放　須一直佩戴口罩

環球政經 12:09 2020/09/03

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疫情期間很多市民留守家中，很久沒有外出做運動了。因應疫情稍緩，政府昨日再宣布健身中心、部分室內運動場所開放，但須一直佩戴口罩。措施由9月4日零時零分起生效，為期7天，直至9月10日。

健身中心

包括任何人身處健身中心內（除淋浴外）須一直佩戴口罩；每一健身站、器械和器材不能容納多於四人；連教練在內，每一小組訓練或課堂不得超過四人。

部分室內運動場所

即羽毛球場、乒乓球室、室內草地滾球場和保齡球場、桌球及撞球室、網球場、室內射擊場、高爾夫練習場和練習草坪、高爾夫球模擬室及攀石牆：當中措施包括任何人身處體育處所內（除淋浴外）須一直佩戴口罩；以及不可有多於四人的群組。

部分戶外運動場所

即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場和海上活動中心（包括獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）：當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴外）；以及對於超過二人的群組，必須分成人數不超過二人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米等。

不過，泳池繼續停止營業。

 

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責任編輯：葉卓偉

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