【宏觀中國】銀行間流動性緊張　中信：銀行有適度降準必要

中國人民銀行持續進行逆回購操作,向市場注入資金,可是銀行間的流動性依然偏弱,中信證券發表報告指,銀行仍有適度降準的必要,單靠公開市場操作可能難以滿足銀行間流動性的要求。

【港股追蹤】富時中國50指數換馬 加入呢3隻股份,詳情請按【見下頁】

歸根究柢,銀行存款增長乏力,主要因監管當局限制銀行的結構性存款,同時要求創新類存款在年底清零。臨近第四季,面對政府債券融資壓力及跨季壓力下,使得銀行間流動性水平處於較低位置,銀行需要在同業市場撲水,直接推升拆借成本。

【新股IPO】傳內地網約車嘀嗒出行擬上市 最快年底集資3至5億美元,詳情請按【見下頁】

中信指,降準有利於促進社會融資降成本與向實體經濟讓利的政策目標。如果說上半年銀行體系通過較低的銀行間拆借利率降低了銀行的融資壓力的話,下半年銀行體系的淨息差就可能受到融資成本上升的壓力,將會不利降低社會融資成本和讓利的目標。

因此,人行進行降準的可能性正在上升,這樣不僅不會違背「靈活適度」和防範金融風險的政策方針,還有利於完成降社融成本及讓利的目標。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛