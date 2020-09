【美國疫情】佩洛西違防疫令外出理髮 特朗普借機嘲諷

美國疫情持續,美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)被揭發違反防疫令,在三藩市一間髮型屋內理髮。美國總統特朗普(Donald Trump)借機批評佩洛西,形容事件令佩洛西「已經被毀」。

佩洛西被揭發本周一在三藩市一間髮型屋內理髮,她更沒有戴上口罩。根據三藩市當地防疫令,所有美容場所及髮型屋都需暫停營業直至本周二,即使在重開後,亦只可以在室外提供服務。

佩洛西發言人表示,該髮型屋表示根據防疫令,可為她一人提供服務。佩洛西又形容,事件是髮型屋對她設下的陷阱。

對於自己被拍到沒有戴上口罩,佩洛西解釋指只有在洗頭時沒有戴上口罩,其他時間都有戴口罩。

特朗普則在社交平台Twitter指:

「瘋狂的佩洛西已經被毀,在所有美容場所都不能營業之際,她卻讓一間髮型屋為她一人營業,她還沒有遵循她常教導他人般戴上口罩。」

(Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else.)