【美國疫情】佩洛西違防疫令外出理髮 特朗普借機嘲諷

美國疫情持續，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）被揭發違反防疫令，在三藩市一間髮型屋內理髮。美國總統特朗普（Donald Trump）借機批評佩洛西，形容事件令佩洛西「已經被毀」。

佩洛西被揭發本周一在三藩市一間髮型屋內理髮，她更沒有戴上口罩。根據三藩市當地防疫令，所有美容場所及髮型屋都需暫停營業直至本周二，即使在重開後，亦只可以在室外提供服務。

佩洛西發言人表示，該髮型屋表示根據防疫令，可為她一人提供服務。佩洛西又形容，事件是髮型屋對她設下的陷阱。

對於自己被拍到沒有戴上口罩，佩洛西解釋指只有在洗頭時沒有戴上口罩，其他時間都有戴口罩。

特朗普則在社交平台Twitter指：

「瘋狂的佩洛西已經被毀，在所有美容場所都不能營業之際，她卻讓一間髮型屋為她一人營業，她還沒有遵循她常教導他人般戴上口罩。」 （Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else.）

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責任編輯：林嘉莉