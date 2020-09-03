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【石Sir午市閒談】騰訊、領展、圓通最新部署（立即觀看）

即市財經 12:30 2020/09/03

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恒生指數半日跌77點或0.3%，報25042點。期指應如何部署？今日焦點股有統一 （00220） 、江西銅業 （00358） 、騰訊 （00700） 、領展 （00823） 、舜宇 （02382） 及圓通速遞 （06123） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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