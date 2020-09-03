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【小米股價】無懼中印衝突　雷軍：小米手機業務近兩年主攻歐洲市場

即市財經 12:33 2020/09/03

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小米的最大海外市場印度正受到中印衝突影響，但雷軍指，小米手機業務近兩年主攻歐洲市場。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍今日微博發文表示，「小米手機業務經過過去幾年補課，取得了不錯的進展」。他稱，小米最近兩年主攻歐洲市場，已經進入市場份額前三。​​​​

雷軍說，小米手機業務站穩高端，年初發布的小米10和小米10 Pro超預期，而最近小米10至尊版發布後，便熱銷。 另外，小米智能工廠第一期落成，「黑燈工廠」生產了小米10至尊透明版。

小米早段股價急跌4.67%，中午收報24.8元，跌3.5%。

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編輯：陳華

香港股票 小米集團－W（01810） 經濟 小米 微博

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